В Москве на удалённый режим должны быть переведены 30% сотрудников, включая пожилых

В период с 25 октября по 25 февраля работодатели в Москве должны перевести на удалённый режим работы 30% сотрудников.

Об этом в своём блоге написал мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Рекомендуем в первую очередь переводить на удалёнку невакцинированных и неболевших сотрудников предпенсионного возраста и тех, кто по состоянию здоровья находится в зоне повышенного риска», — говорится в сообщении мэра.

Исключение из правил составят только те сотрудники, чьё присутствие на рабочем месте является критически необходимым для функционирования организации.

Уточняется, что требование о переводе на удалёнку не касается вакцинированных и переболевших COVID-19 сотрудников, медиков, работников «Росатома», «Роскосмоса» и ряда других стратегических отраслей.

Ранее сообщалось, что управление Роспотребнадзора по Москве усилило контроль за выполнением противоэпидемических мероприятий.