В Москве на удалённый режим должны быть переведены 30% сотрудников, включая пожилых
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Об этом в своём блоге написал мэр российской столицы Сергей Собянин.
«Рекомендуем в первую очередь переводить на удалёнку невакцинированных и неболевших сотрудников предпенсионного возраста и тех, кто по состоянию здоровья находится в зоне повышенного риска», — говорится в сообщении мэра.
Исключение из правил составят только те сотрудники, чьё присутствие на рабочем месте является критически необходимым для функционирования организации.
Уточняется, что требование о переводе на удалёнку не касается вакцинированных и переболевших COVID-19 сотрудников, медиков, работников «Росатома», «Роскосмоса» и ряда других стратегических отраслей.
Ранее сообщалось, что управление Роспотребнадзора по Москве усилило контроль за выполнением противоэпидемических мероприятий.