В Москве усилили контроль за выполнением противоэпидемических мероприятий

Управление Роспотребнадзора по Москве усилило контроль за выполнением противоэпидемических мероприятий из-за осложнения ситуации с коронавирусом в городе.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«В связи с осложнением эпидемиологической ситуации... усилило контроль за выполнением противоэпидемических мероприятий на объектах города», — отмечается в заявлении.

Ранее в оперштабе Москвы сообщили о запуске проекта по бесплатному экспресс-тестированию на COVID-19 в десяти столичных школах.

14 октября мэр Москвы Сергей Собянин высказался об осенней волне коронавирусной инфекции COVID-19 в столице.