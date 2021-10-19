В Москве усилили контроль за выполнением противоэпидемических мероприятий

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Управление Роспотребнадзора по Москве усилило контроль за выполнением противоэпидемических мероприятий из-за осложнения ситуации с коронавирусом в городе.
В Москве усилили контроль за выполнением противоэпидемических мероприятий
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

Об этом говорится на сайте ведомства.

«В связи с осложнением эпидемиологической ситуации... усилило контроль за выполнением противоэпидемических мероприятий на объектах города», — отмечается в заявлении.

Ранее в оперштабе Москвы сообщили о запуске проекта по бесплатному экспресс-тестированию на COVID-19 в десяти столичных школах.

14 октября мэр Москвы Сергей Собянин высказался об осенней волне коронавирусной инфекции COVID-19 в столице.

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