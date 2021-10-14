Собянин назвал сложной нынешнюю осеннюю волну коронавируса в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин высказался в интервью на канале ТВЦ об осенней волне коронавирусной инфекции COVID-19 в столице.
Собянин назвал сложной нынешнюю осеннюю волну коронавируса в Москве
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

«Мы видим, что нынешняя осенняя волна достаточно сложная и с высокой динамикой», — цитирует его РИА Новости.

Мэр столицы также добавил, что за последние недели в Москве рост заболеваемости коронавирусом составляет 20—30%.

«К сожалению, динамика роста не уменьшается», — добавил он.

Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусом Москвы подготовил статистику, которая касается смертности от COVID-19 в столице и других показателей, связанных с инфекцией.

В июле Виталий Зверев, микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН, в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения в мире популяционного иммунитета к коронавирусу.

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