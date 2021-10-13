В Москве рассказали детали о смертности от коронавируса

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом Москвы подготовил статистику, которая касается смертности от COVID-19 в столице и других показателей, связанных с инфекцией.

Соответствующие данные опубликованы в Telegram-канале оперштаба.

Так, например, отмечается, что половина заболевших коронавирусом старше 60 лет нуждаются в стационарном лечении.

«Пациенты старше 60 лет создают основную нагрузку на медицинскую сеть: 86% от общего числа умерших от коронавируса составляют люди старше 60 лет», — говорится в статистике.

Вместе с этим только треть из всех пожилых жителей Москвы прошли вакцинацию от коронавируса.

«Вероятность тяжёлого течения заболевания у 65+ в 5,5 раза выше. У 75-летних — уже в семь раз выше, а у людей старше 80 лет — в девять», — добавляется в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому пожилые москвичи смогут получить денежную компенсацию в размере 10 тыс. рублей вместо наборов «С заботой о здоровье» за вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19.