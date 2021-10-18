В Москве открылось 30 новых точек бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19

В Москве число пунктов, где можно пройти бесплатное экспресс-тестирование на коронавирусную инфекцию COVID-19, возросло до 50.

Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она рассказала, что экспресс-тестирование в МФЦ и торговых центрах уже прошли более 20 тыс. москвичей. Ракова уточнила, что «теперь по всему городу будет работать 50 точек».

«С сегодняшнего дня, помимо тех 20, что уже работают в центрах госуслуг «Мои документы», популярных общественных местах и торговых центрах, мы открываем ещё 30», — цитирует её РИА Новости.

В том числе 13 пунктов будет открыто в МФЦ, десять — в торговых центрах и семь — на транспортно-пересадочных узлах.

Ранее в оперштабе Москвы сообщили о запуске проекта по бесплатному экспресс-тестированию на COVID-19 в десяти столичных школах.