Собянин анонсировал открытие 30 новых пунктов экспресс-тестирования на COVID-19 в Москве

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Ещё 30 пунктов экспресс-тестирования на коронавирус откроют в Москве с 18 октября. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
Собянин анонсировал открытие 30 новых пунктов экспресс-тестирования на COVID-19 в Москве
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

«Мы сегодня открыли 20 пунктов в МФЦ, в торговых центрах, и с 18-го числа будут открыты ещё 30... чтобы масштабно охватить население», — приводит РИА Новости слова Собянина.

По его словам, процент выявления коронавируса при экспресс-тестах составляет около 4%.

«Это для любого тестирования высокий процент. Надеюсь, это будет эффективным направлением для профилактики COVID-19», — заключил мэр.

Ранее в оперштабе Москвы сообщили о запуске проекта по бесплатному экспресс-тестированию на COVID-19 в десяти столичных школах.

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