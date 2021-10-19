Устроивший стрельбу в Пермском крае шестиклассник отправлен в спецмедучреждение

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В СК России сообщили, что ученика шестого класса, устроившего стрельбу в школе в Пермском крае, отправили в специальное медучреждение на обследование.
Устроивший стрельбу в Пермском крае шестиклассник отправлен в спецмедучреждение
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Об этом говорится на сайте регионального отделения СК.

«В настоящее время подросток в установленном законом порядке помещён в специализированное медицинское учреждение, где ему будет проведено обследование, а также оказана необходимая квалифицированная психиатрическая помощь», — говорится в заявлении.

Вместе с этим в ведомстве добавили, что в ходе проведения первоначальных следственных действий малолетний правонарушитель дал следователям подробные показания, в том числе сообщил о том, что намерений убивать у него не было.

Ранее стало известно, что шестиклассник устроил стрельбу в школе в посёлке Сарс в Пермском крае. Он задержан.

В результате стрельбы в школе в Пермском крае пострадал один ребёнок, получивший ссадины.

СК возбудил уголовные дела о халатности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ученица 11-го класса в беседе с URA.RU рассказала, что после того, как в школе началась стрельба, учеников экстренно эвакуировали, а некоторых закрыли в классах.

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