После стрельбы в школе в Пермском крае возбудили два уголовных дела

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Уголовные дела о халатности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждены после стрельбы в школе в Пермском крае. Об этом говорится на сайте регионального СК.
После стрельбы в школе в Пермском крае возбудили два уголовных дела
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«Следственными органами возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293 УК (халатность) и ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что утром 18 октября 12-летний школьник принёс в школу огнестрельное оружие, из которого дважды выстрелил в стену и стеклопластиковую дверь.

«В настоящее время следствием устанавливаются мотивы действий несовершеннолетнего правонарушителя, а также обстоятельства, при которых подросток получил доступ к оружию», — уточнили следователи.

По факту противоправных действий 12-летнего подростка проводится доследственная проверка по признакам состава преступления ч. 3 ст. 30, пп. «в, е» ч. 2 ст. 105 УК России («Покушение на убийство»).

Ранее стало известно, что ученик устроил стрельбу в школе в посёлке Сарс в Пермском крае. Он задержан.

В результате стрельбы в школе в Пермском крае пострадал один ребёнок, он получил ссадины.

Как рассказала ученица 11-го класса в беседе с URA.RU, после начала стрельбы учеников школы экстренно эвакуировали и отправили домой. По её словам, некоторых учеников закрыли в классах.

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