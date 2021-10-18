В результате стрельбы в школе в Пермском крае пострадал один ребёнок
- РИА Новости
«После инцидента в школе в посёлке Сарс в Октябрьскую центральную районную больницу поступил ребёнок в удовлетворительном состоянии, с небольшими ссадинами. Необходимая помощь ему была оказана», — цитирует РИА Новости сообщение министерства.
Школьника уже отпустили домой.
Как рассказала ученица 11-го класса в беседе с URA.RU, после начала стрельбы учеников школы эвакуировали.
«Как только произошёл выстрел, нас экстренно эвакуировали и отправили домой. Некоторых учеников закрыли в классах», — сообщила она.
Занятия в школе в Пермском крае отменили после инцидента со стрельбой.
Ранее стало известно, что ученик устроил стрельбу в школе в посёлке Сарс в Пермском крае. Он задержан.