Занятия в школе в Пермском крае отменили после инцидента со стрельбой
- РИА Новости
«Сегодня занятия в школе отменены. Просим вас сохранять спокойствие, не поддаваться панике», — приводит сообщение из группы учебного заведения в соцсетях РИА Новости.
В школе добавили, что о занятиях 19 октября сообщат дополнительно.
Как рассказала ученица 11-го класса в беседе с URA.RU, после начала стрельбы учеников школы эвакуировали.
«Как только произошёл выстрел, нас экстренно эвакуировали и отправили домой. Некоторых учеников закрыли в классах», — сообщила она
Ранее стало известно, что ученик устроил стрельбу в школе в посёлке Сарс в Пермском крае, никто не пострадал. В МВД подтвердили факт инцидента. Стрелявший задержан.
По данным регионального Министерства безопасности, открывшего стрельбу ученика задержал директор.