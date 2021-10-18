Занятия в школе в Пермском крае отменили после инцидента со стрельбой

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Занятия в Сарсинской средней школе имени А.М. Карпова в Октябрьском городском округе Пермского края отменили после того, как ученик устроил стрельбу. 
Занятия в школе в Пермском крае отменили после инцидента со стрельбой
  • РИА Новости

«Сегодня занятия в школе отменены. Просим вас сохранять спокойствие, не поддаваться панике», — приводит сообщение из группы учебного заведения в соцсетях РИА Новости

В школе добавили, что о занятиях 19 октября сообщат дополнительно.

Как рассказала ученица 11-го класса в беседе с URA.RU, после начала стрельбы учеников школы эвакуировали.

«Как только произошёл выстрел, нас экстренно эвакуировали и отправили домой. Некоторых учеников закрыли в классах», — сообщила она

Ранее стало известно, что ученик устроил стрельбу в школе в посёлке Сарс в Пермском крае, никто не пострадал. В МВД подтвердили факт инцидента. Стрелявший задержан.

По данным регионального Министерства безопасности, открывшего стрельбу ученика задержал директор.

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