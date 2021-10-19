В Крыму за сутки выявили 604 новых случая COVID-19

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Согласно данным Минздрава Крыма, медики диагностировали коронавирусную инфекцию у 604 жителей республики за минувшие сутки.
В Крыму за сутки выявили 604 новых случая COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ».

Как отмечается, за истекший период выздоровели 543 человека, скончались — 17.

С начала пандемии в Крыму выявлено 88 847 случаев коронавируса.

В связи со сложившейся ситуацией в республике ввели обязательную вакцинацию против коронавирусной инфекции для некоторых категорий граждан.

Как передаёт «Крым 24», соответствующее постановление опубликовано на сайте межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю. Там же опубликован список отраслей, работники которых обязаны пройти вакцинацию.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о ситуации с коечным фондом для больных коронавирусной инфекцией COVID-19.

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