В Крыму за сутки выявили 604 новых случая COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крыминформ».
Как отмечается, за истекший период выздоровели 543 человека, скончались — 17.
С начала пандемии в Крыму выявлено 88 847 случаев коронавируса.
В связи со сложившейся ситуацией в республике ввели обязательную вакцинацию против коронавирусной инфекции для некоторых категорий граждан.
Как передаёт «Крым 24», соответствующее постановление опубликовано на сайте межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю. Там же опубликован список отраслей, работники которых обязаны пройти вакцинацию.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о ситуации с коечным фондом для больных коронавирусной инфекцией COVID-19.