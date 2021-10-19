Мурашко рассказал о ситуации с коечным фондом для больных COVID-19 в России

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о ситуации с коечным фондом для больных коронавирусной инфекцией COVID-19.

«В ответ на быстрый прирост числа пациентов мы развернули сегодня уже 274 тыс. коек», — сказал он.

Мурашко добавил, что 232 тыс. коек для пациентов с COVID-19 являются перепрофилированными из общей лечебной сети.

По его словам, в некоторых субъектах Федерации доля перепрофилированного коечного фонда от общего количества превышает 30%.

Ранее Мурашко заявил, что более 1,2 млн пациентов с коронавирусной инфекцией находятся под наблюдением медиков в стране.

В июне врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.