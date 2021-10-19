Мурашко рассказал о ситуации с коечным фондом для больных COVID-19 в России

Короткая ссылка
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о ситуации с коечным фондом для больных коронавирусной инфекцией COVID-19.
Мурашко рассказал о ситуации с коечным фондом для больных COVID-19 в России
  • РИА Новости

«В ответ на быстрый прирост числа пациентов мы развернули сегодня уже 274 тыс. коек», — сказал он.

Мурашко добавил, что 232 тыс. коек для пациентов с COVID-19 являются перепрофилированными из общей лечебной сети.

По его словам, в некоторых субъектах Федерации доля перепрофилированного коечного фонда от общего количества превышает 30%.

Ранее Мурашко заявил, что более 1,2 млн пациентов с коронавирусной инфекцией находятся под наблюдением медиков в стране.

В июне врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить