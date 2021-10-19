Мурашко назвал число пациентов с коронавирусом под наблюдением медиков в России

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что более 1,2 млн пациентов с коронавирусной инфекцией находятся под наблюдением медиков в стране.

«В условиях пандемии мы работаем второй год и можем видеть тенденции и сравнивать периоды. Напомню, что на пике прошлого года мы имели одновременно курируемых пациентов 1,3 млн. И эта цифра сегодня приближается к прошлогоднему периоду осеннему и составляет 1,217 млн пациентов, которые сегодня находятся под наблюдением медицинского персонала», — сказал он.

Мурашко подчеркнул, что особенностью текущего периода пандемии в России является быстрый прирост числа заболевших.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял о необходимости наращивать темпы вакцинации от коронавируса.

В октябре врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с URA.RU спрогнозировал затяжную суперволну новой коронавирусной инфекции.