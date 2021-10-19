Мурашко назвал число пациентов с коронавирусом под наблюдением медиков в России

Короткая ссылка
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что более 1,2 млн пациентов с коронавирусной инфекцией находятся под наблюдением медиков в стране.
Мурашко назвал число пациентов с коронавирусом под наблюдением медиков в России
  • РИА Новости

«В условиях пандемии мы работаем второй год и можем видеть тенденции и сравнивать периоды. Напомню, что на пике прошлого года мы имели одновременно курируемых пациентов 1,3 млн. И эта цифра сегодня приближается к прошлогоднему периоду осеннему и составляет 1,217 млн пациентов, которые сегодня находятся под наблюдением медицинского персонала», — сказал он.

Мурашко подчеркнул, что особенностью текущего периода пандемии в России является быстрый прирост числа заболевших.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял о необходимости наращивать темпы вакцинации от коронавируса.

В октябре врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с URA.RU спрогнозировал затяжную суперволну новой коронавирусной инфекции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить