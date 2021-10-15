Диетолог Мойсенко назвала продукты, полезные при реабилитации после COVID-19

Врач-диетолог Римма Мойсенко назвала продукты, полезные во время реабилитации после COVID-19.

«Вообще любые ферментированные овощи дают возможность человеку восстановить микробиоту кишечника и тем самым восстановить иммунный ответ», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, для более быстрого восстановления нужны витамины, к примеру, витамин С можно получить из отвара шиповника, клюквы, рябины, а калий — из урюка.

Кроме того, отметила Мойсенко, нужна клетчатка.

«Этой осенью наши холодильники наверняка богаты накопленными ягодами. Если они имеют тёмную окраску, это означает, что они содержат много полифенолов, а это сильнейшие антиоксиданты. Они поднимают уровень иммунного ответа, помогают восстановиться после ковида, устоять в борьбе с осенними простудами и гриппом», — сообщила диетолог.

Как добавила эксперт, необходимы и полезные жиры, к которым относится топлёное масло.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.