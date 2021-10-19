Лавров заявил, что НАТО для улучшения отношений с Россией должно сделать первый шаг

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Москве исходят из того, что Североатлантическому альянсу для улучшения отношений необходимо сделать первый шаг.

Об этом Лавров заявил журналистам, передаёт РИА Новости.

«Да, мы исходим из этого, потому что мы никогда не начинали ухудшение отношений ни с НАТО, ни с Европейским союзом, ни с любой страной Запада или какого-либо иного региона мира», — сказал министр.

Ранее Лавров заявил, что деятельность военной миссии связи и информбюро НАТО в Москве приостанавливается. Также он сообщил, что Россия приостанавливает работу российского постпредства при НАТО.

Такое решение было принято после высылки восьми сотрудников миссии России при альянсе, а также сокращения ещё двух позиций.