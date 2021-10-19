Лавров заявил, что НАТО для улучшения отношений с Россией должно сделать первый шаг

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Москве исходят из того, что Североатлантическому альянсу для улучшения отношений необходимо сделать первый шаг.
Лавров заявил, что НАТО для улучшения отношений с Россией должно сделать первый шаг
  • РИА Новости

Об этом Лавров заявил журналистам, передаёт РИА Новости.

«Да, мы исходим из этого, потому что мы никогда не начинали ухудшение отношений ни с НАТО, ни с Европейским союзом, ни с любой страной Запада или какого-либо иного региона мира», — сказал министр.

Ранее  Лавров заявил, что деятельность военной миссии связи и информбюро НАТО в Москве приостанавливается. Также он сообщил, что Россия приостанавливает работу российского постпредства при НАТО.

Такое решение было принято после высылки восьми сотрудников миссии России при альянсе, а также сокращения ещё двух позиций.

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