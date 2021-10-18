Власти Подмосковья рассказали о планах по строительству детского госпиталя

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о планах по строительству детского госпиталя.

Об этом сообщает «Радио 1».

«Когда-то мы строили перинатальные центры. Сейчас благодаря вашей поддержке впервые в истории Московской области мы заложили детский госпиталь. Это будет современный, наполненный серьёзными специалистами, врачами госпиталь, который будет лечить детей», — доложил Воробьёв российскому лидеру Владимиру Путину в ходе рабочего совещания.

По словам губернатора, за последние восемь лет число детей в регионе выросло на полмиллиона, поэтому в Подмосковье идёт и активное строительство школ.

Как отметил Воробьёв, область растёт, население увеличивается, и города тоже нуждаются в заботе, передаёт телеканал «360».

В сентябре заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что новый центр амбулаторной онкологической помощи, расположенный в недавно отремонтированном пятиэтажном корпусе столичной Боткинской больницы, начал приём пациентов.