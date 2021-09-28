В московской Боткинской больнице открылся центр амбулаторной онкопомощи

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что новый центр амбулаторной онкологической помощи, расположенный в недавно отремонтированном пятиэтажном корпусе столичной Боткинской больницы, начал приём пациентов.

Об этом пишет «Вечерняя Москва».

«Теперь жители Западного округа с онкологическими заболеваниями смогут получать в одном месте все виды диагностики и лечения — начиная от выявления первых признаков злокачественных новообразований и заканчивая диспансерным наблюдением. Это обеспечивает преемственность в лечении пациента на всех этапах», — отметила Ракова.

Центр сможет проводить ежегодно до 160 тыс. консультаций, что почти в два раза больше, чем ранее.

Как ранее сообщало ФАН, московские врачи-рентгенологи с июня используют искусственный интеллект для выявления остеопороза и признаков ишемической болезни сердца.