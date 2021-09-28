В московской Боткинской больнице открылся центр амбулаторной онкопомощи
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Об этом пишет «Вечерняя Москва».
«Теперь жители Западного округа с онкологическими заболеваниями смогут получать в одном месте все виды диагностики и лечения — начиная от выявления первых признаков злокачественных новообразований и заканчивая диспансерным наблюдением. Это обеспечивает преемственность в лечении пациента на всех этапах», — отметила Ракова.
Центр сможет проводить ежегодно до 160 тыс. консультаций, что почти в два раза больше, чем ранее.
Как ранее сообщало ФАН, московские врачи-рентгенологи с июня используют искусственный интеллект для выявления остеопороза и признаков ишемической болезни сердца.