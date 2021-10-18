В Калининградской области зафиксировали 309 новых случаев COVID-19 за сутки

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В Калининградской области за сутки положительные тесты по коронавирусу получили 309 жителей.
В Калининградской области зафиксировали 309 новых случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край».

Общее количество зарегистрированных случаев COVID-19 в регионе почти достигло 60 тыс.

Из больниц выписаны 259 пациентов за сутки. Общее число выздоровевших достигло 52,6 тыс.

Наряду с этим в Краснодарском крае коронавирус обнаружили у 254 человек за истекшие 24 часа. В их числе 45 детей, передаёт «Кубань 24».

Больше всего заболевших в Краснодаре — 55 человек и в Сочи — 35.

С начала пандемии коронавирус подтвердился у 78 095 жителей края.

Ранее стало известно, что в России в течение суток выявили 34 325 случаев заболевания коронавирусом, что является максимальным показателем для страны за всё время пандемии.

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