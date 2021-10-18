Ученица школы в Пермском крае рассказала об инциденте со стрельбой

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Ученица школы в Пермском крае, где 12-летний подросток устроил стрельбу, рассказала RT, что мальчик принёс в школу оружие из-за желания отомстить обзывавшей его однокласснице.
Ученица школы в Пермском крае рассказала об инциденте со стрельбой
  • РИА Новости

«Его часто обзывала одна девочка, и он украл у папы оружие, чтобы убить её... Ещё он рассказал, что в ночь перед произошедшим к нему во сне пришёл бог и сказал: «Убивай всех, кто попадётся на глаза», — рассказала школьница.

По словам девочки, она пришла в школу и услышала хлопок, когда была в раздевалке. Она отметила, что ученики сначала не придали этому значения.

«Через минуту я поднялась на второй этаж и услышала, что учителя говорят нам срочно бежать в спортивный зал», — заявила она.

Ученица добавила, что потом школьников вывели на стадион через запасной выход и отправили домой.

Ранее стало известно, что шестиклассник произвёл два выстрела из оружия в школе в посёлке Сарс в Пермском крае. Он задержан.

В результате стрельбы в школе в Пермском крае пострадал один ребёнок, он получил ссадины.

Ученица 11-го класса в беседе с URA.RU рассказала, что после того, как в школе началась стрельба, учеников экстренно эвакуировали, а некоторых закрыли в классах.

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