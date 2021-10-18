В Пермском крае нашли детей, о пропаже которых после стрельбы сообщили родители

В Пермском крае найдены дети, сообщение о пропаже которых поступило в полицию после стрельбы в школе в посёлке Сарс.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на краевое ГУ МВД.

«Одна женщина обращалась, что не могла найти детей. Сейчас все найдены, все дома, всё в порядке, все живы и здоровы», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что после инцидента никого в розыске нет.

Ранее стало известно, что шестиклассник произвёл два выстрела из оружия в школе в посёлке Сарс в Пермском крае. Он задержан.

В результате стрельбы в школе в Пермском крае пострадал один ребёнок, он получил ссадины.

Ученица 11-го класса в беседе с URA.RU рассказала, что после того, как в школе началась стрельба, учеников экстренно эвакуировали, а некоторых закрыли в классах.