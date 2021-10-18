В Волгоградской области выявили 382 случая COVID-19 за сутки

В Волгоградской области выявили 382 случая коронавирусной инфекции за сутки. Из больниц региона выписан 231 пациент.

Об этом сообщает novostivolgograda.ru со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Всего в регионе за время пандемии заболели 98 734 жителя, выздоровели 87 593.

Также стало известно, что в Пермском крае зарегистрировали 601 случай COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт URA.RU со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Общее число заболевших в регионе достигло 111 364.

«В стационарах, перепрофилированных для лечения от COVID-19, в тяжёлом состоянии находятся 552 пациента, из них 236 подключены к аппаратам ИВЛ», — говорится на сайте регионального правительства.

Ранее эпидемиолог Эдуард Шунков объяснил возможные реакции организма на вакцинацию.