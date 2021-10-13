Эпидемиолог Шунков объяснил возможные реакции организма на вакцинацию

Эпидемиолог Эдуард Шунков объяснил возможные реакции организма на вакцинацию.

В беседе с телеканалом «360» эксперт заявил, что переносимость препарата зависит от того, как работает иммунитет: у кого-то он может быть в активной фазе, в связи с чем после прививки могут возникать проявления простуды в течение трёх дней.

Как отметил Шунков, у кого-то иммунитет может реагировать и по-другому.

«Вырабатываются иммуноглобулины — и он даже не ощущает никаких поствакцинальных проявлений», — сказал эксперт.

Ранее врач-эксперт Тимур Пестерев в беседе с НСН заявил, что чем лучше состояние здоровья человека, тем незаметнее он переносит грипп, ОРВИ или COVID-19.