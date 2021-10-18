Директор рассказала о характере ученика, устроившего стрельбу в школе под Пермью

Устроивший стрельбу в школе под Пермью ученик был спокойным и хорошо учился, рассказала директор сарсинской школы Галина Зайцева.

«Ребёнок спокойный, хорошо учится. Сейчас в школе работают службы, ведут расследование. Выяснят, в чём была причина», — рассказала директор сарсинской школы Галина Зайцева на видео, опубликованном в Telegram-канале пресс-службой регионального Министерства территориальной безопасности.

Директор отметила, что с мальчиком удалось договориться, чтобы он отдал оружие, благодаря работе учительского коллектива.

Утром 18 октября ученик 6-го класса произвёл два выстрела из оружия в стену и потолок в сарсинской средней школе в Октябрьском округе Пермского края.

В настоящее время он задержан. В результате инцидента, по последним данным, пострадал один ученик, он получил ссадины.

Следственный комитет возбудил уголовные дела о халатности, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Директор охранной организации «Октябрьский щит» Рэуфиль Кабиров рассказал, что школьник, устроивший стрельбу в учебном заведении в Пермском крае, пришёл в учебное заведение до того, как охрана заступила на пост.

Он уточнил, что с 20:00 до 08:00 учебное заведение охраняет сторож, не являющийся сотрудником ЧОПа. В охранной организации проводится проверка.

Кабиров сообщил, что сотрудница охраны в момент, когда школьник пришёл с оружием в школу, переодевалась. Она услышала хлопок и нажала на тревожную кнопку, после чего на вызов приехали два вооружённых сотрудника группы быстрого реагирования.

Отец мальчика рассказал в беседе с телеканалом «360», что сын взял ружьё из его сейфа. При этом он отметил, что закрывал сейф, однако ребёнок мог найти ключи.

По словам мужчины, он не ожидал от сына такого поступка. Ребёнок никогда не жаловался на кого-либо в школе. Какой-либо агрессии в поведении сына отец также прежде не замечал.

Ранее ученица 11-го класса в беседе с URA.RU рассказала, что после того, как в школе началась стрельба, учеников экстренно эвакуировали, а некоторых закрыли в классах.