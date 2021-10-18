Директор охранной организации рассказал о стрельбе в школе в Пермском крае

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Директор охранной организации «Октябрьский щит» Рэуфиль Кабиров рассказал, что школьник, устроивший стрельбу в учебном заведении в Пермском крае, пришёл в учебное заведение до того, как охрана заступила на пост.
Директор охранной организации рассказал о стрельбе в школе в Пермском крае
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«Охраны на посту ещё не было, школьник пришёл раньше. Охранница заступает на пост в 08:00 (06:00 мск). Если бы он пришёл позднее, то она не пропустила бы его, увидела бы его», — приводит РИА Новости слова Кабирова.

Он уточнил, что с 20:00 до 08:00 учебное заведение охраняет сторож, не являющийся сотрудником ЧОП. В охранной организации проводится проверка.

Кабиров сообщил, что сотрудница охраны в момент, когда школьник пришёл с оружием в школу, переодевалась. Она услышала хлопок и нажала на тревожную кнопку, после чего на вызов приехали два вооружённых сотрудника группы быстрого реагирования.

Ранее стало известно, что шестиклассник устроил стрельбу в школе в посёлке Сарс в Пермском крае. Он задержан.

В результате стрельбы в школе в Пермском крае пострадал один ребёнок, он получил ссадины.

СК возбудил уголовные дела о халатности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ученица 11-го класса в беседе с URA.RU рассказала, что после того, как в школе началась стрельба, учеников экстренно эвакуировали, а некоторых закрыли в классах.

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