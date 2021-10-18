Власти Пермского края прокомментировали стрельбу в школе в посёлке Сарс
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«После того как станут известны все обстоятельства происшествия, будет принято решение о награждении тех, кто мужественно проявил себя в этой экстренной ситуации», — приводит сообщение РИА Новости.
По данным местных властей, директор школы увела ребёнка в кабинет, где во время разговора убедила отдать ей оружие.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что в ситуации в школе в посёлке Сарс сейчас разбираются правоохранители.
Ранее стало известно, что шестиклассник произвёл два выстрела из оружия в школе в посёлке Сарс в Пермском крае. Он задержан.
В результате стрельбы в школе в Пермском крае пострадал один ребёнок, он получил ссадины.
Ученица 11-го класса в беседе с URA.RU рассказала, что после того, как в школе началась стрельба, учеников экстренно эвакуировали, а некоторых закрыли в классах.
Директор охранной организации рассказал, что школьник пришёл в учебное заведение до того, как охрана заступила на пост.
СК возбудил уголовные дела о халатности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.