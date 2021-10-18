Власти Пермского края прокомментировали стрельбу в школе в посёлке Сарс

Власти Пермского края могут наградить директора школы под Пермью, которая убедила устроившего стрельбу ученика отдать ей оружие. Об этом сообщает региональное Министерство территориальной безопасности.

«После того как станут известны все обстоятельства происшествия, будет принято решение о награждении тех, кто мужественно проявил себя в этой экстренной ситуации», — приводит сообщение РИА Новости.

По данным местных властей, директор школы увела ребёнка в кабинет, где во время разговора убедила отдать ей оружие.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что в ситуации в школе в посёлке Сарс сейчас разбираются правоохранители.

Ранее стало известно, что шестиклассник произвёл два выстрела из оружия в школе в посёлке Сарс в Пермском крае. Он задержан.

В результате стрельбы в школе в Пермском крае пострадал один ребёнок, он получил ссадины.

Ученица 11-го класса в беседе с URA.RU рассказала, что после того, как в школе началась стрельба, учеников экстренно эвакуировали, а некоторых закрыли в классах.

Директор охранной организации рассказал, что школьник пришёл в учебное заведение до того, как охрана заступила на пост.

СК возбудил уголовные дела о халатности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.