Семилетняя девочка отравилась суррогатным алкоголем в Оренбуржье

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Семилетняя девочка отравилась суррогатным алкоголем в Оренбуржье, употребив напиток «в компании сверстников».
Семилетняя девочка отравилась суррогатным алкоголем в Оренбуржье
  • РИА Новости

«В рамках проверки, организованной по данному факту, установлено, что малолетняя, будучи в вечернее время на улице в компании сверстников, употребила спиртосодержащую жидкость», — говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета России.

Ребёнку оказали медицинскую помощь в приёмном покое больницы Новотроицка и отпустили домой.

Вечером 16 октября Следственный комитет подтвердил, что в Екатеринбурге 18 человек погибли после употребления жидкости с содержанием метилового спирта.

Позднее полиция задержала двоих подозреваемых после гибели 18 человек из-за некачественного алкоголя на Урале.

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