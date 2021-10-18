Семилетняя девочка отравилась суррогатным алкоголем в Оренбуржье
- РИА Новости
«В рамках проверки, организованной по данному факту, установлено, что малолетняя, будучи в вечернее время на улице в компании сверстников, употребила спиртосодержащую жидкость», — говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета России.
Ребёнку оказали медицинскую помощь в приёмном покое больницы Новотроицка и отпустили домой.
Вечером 16 октября Следственный комитет подтвердил, что в Екатеринбурге 18 человек погибли после употребления жидкости с содержанием метилового спирта.
Позднее полиция задержала двоих подозреваемых после гибели 18 человек из-за некачественного алкоголя на Урале.