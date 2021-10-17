Песков выразил уверенность в будущей ревакцинации Путина

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил уверенность в том, что президент Владимир Путин пройдёт ревакцинацию от коронавируса.

«Я не сомневаюсь в этом (ревакцинации Путина. — RT)», — заявил Песков в эфире программе «Москва Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Он также отметил, что решение данного вопроса во многом зависит от совета специалистов.

«С учётом уровня титров и рекомендаций медиков он примет решение», — резюмировал пресс-секретарь главы государства.

Ранее в Кремле заявляли, что Путин пока не прошёл ревакцинацию от коронавируса.

Сам глава государства сообщил, что с его здоровьем всё в порядке.