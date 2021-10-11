Путин прокомментировал своё здоровье

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Президент России Владимир Путин сообщил на совещании с постоянными членами Совбеза, что с его здоровьем всё в порядке, а покашливание связано с активностью на воздухе.
Путин прокомментировал своё здоровье
  • РИА Новости

«Не беспокойтесь, всё нормально. Не только на COVID-19, на все остальные инфекции берут тесты практически в ежедневном режиме, так что всё хорошо», — приводит РИА Новости слова Путина.

По его словам, покашливание связано с активностью на свежем воздухе.

«Просто на воздухе прохладно было, подвигался поактивнее, ничего страшного не происходит», — объяснил президент.

На совещании по развитию агропромышленного комплекса России глава государства покашливал, на что обратила внимание спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Ранее Путин рассказал, что вакцинация и высокий титр антител помогли ему не заболеть коронавирусом после общения с заразившимся человеком в его окружении.

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