В Подмосковье к врачам из-за отравления обратились 20 школьников
- РИА Новости
«По предварительным данным, в медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие обратились 20 детей», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Проведение проверки поручено Клинской городской прокуратуре. По её результатам будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства и приняты необходимые меры реагирования.
Ранее сообщалось о смерти 34 человек в результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье.