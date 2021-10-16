В Подмосковье к врачам из-за отравления обратились 20 школьников

Прокуратура Московской области начала проверку информации об отравлении школьников в городском округе Клин, в больницы обратились по меньшей мере 20 человек.

РИА Новости

«По предварительным данным, в медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие обратились 20 детей», — говорится в сообщении надзорного ведомства. Проведение проверки поручено Клинской городской прокуратуре. По её результатам будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства и приняты необходимые меры реагирования. Ранее сообщалось о смерти 34 человек в результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье.