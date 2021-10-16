В Подмосковье к врачам из-за отравления обратились 20 школьников

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Прокуратура Московской области начала проверку информации об отравлении школьников в городском округе Клин, в больницы обратились по меньшей мере 20 человек.
В Подмосковье к врачам из-за отравления обратились 20 школьников
  • РИА Новости

«По предварительным данным, в медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие обратились 20 детей», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Проведение проверки поручено Клинской городской прокуратуре. По её результатам будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства и приняты необходимые меры реагирования.

Ранее сообщалось о смерти 34 человек в результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье.

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