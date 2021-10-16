Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве и Подмосковье превышает 60%

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Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в Москве и Московской области превышает 60%, следует из данных стопкоронавирус.рф.
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве и Подмосковье превышает 60%
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По информации портала, коллективный иммунитет к COVID-19 в Москве, согласно данным на 15 октября, составляет 61%, в Подмосковье — 64%.

Первым компонентом вакцины от COVID-19 в российской столице по состоянию на 15 октября привился 5 199 951 человек, а полный курс прививок прошли 4 784 127 граждан.

В Московской области первый компонент препарата от коронавируса получили 3 615 457 человек, а 3 436 225 прошли полную вакцинацию.

16 октября сообщалось, что в России за сутки зафиксировали антирекорд как по числу новых случаев коронавируса, так и по количеству скончавшихся из-за него людей.

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