В Ростовской области COVID-19 подтвердился у 567 человек за сутки
- Reuters
Об этом сообщает rostovgazeta.ru.
В больницах остаются 4814 пациентов с подтверждённым диагнозом.
31 человек за сутки скончался.
С начала пандемии выявили 146 499 случаев инфицирования.
Всего за минувшие сутки было зарегистрировано 32 196 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией по всей России. Из них 9% не имели клинических проявлений болезни, передаёт Newinform со ссылкой на данные оперштаба.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России составляет порядка 20—30%.