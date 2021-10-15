В Ростовской области COVID-19 подтвердился у 567 человек за сутки

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В Ростовской области за сутки коронавирус выявили у 567 человек. В правительстве сообщили, что это рекордная цифра с начала пандемии.
В Ростовской области COVID-19 подтвердился у 567 человек за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

В больницах остаются 4814 пациентов с подтверждённым диагнозом.

31 человек за сутки скончался.

С начала пандемии выявили 146 499 случаев инфицирования.

Всего за минувшие сутки было зарегистрировано 32 196 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией по всей России. Из них 9% не имели клинических проявлений болезни, передаёт Newinform со ссылкой на данные оперштаба.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России составляет порядка 20—30%.

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