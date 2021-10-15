Собянин заявил о высоких темпах роста заболеваемости коронавирусом в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России составляет порядка 20—30%. Он рекомендовал соблюдать профилактические меры и пройти вакцинацию тем, кто этого ещё не сделал.

Как передаёт РИА Новости, Собянин осмотрел центр вакцинации от коронавируса в ГУМе и пункт экспресс-тестирования на антиген возбудителя COVID-19.

«В Москве, к сожалению, наблюдается значительный рост ковида, в неделю по 20—30%. Это очень высокие темпы роста», — отметил мэр.

Он также высказался о необходимости вакцинации и своевременного массового тестирования для выявления заболевших.

Ранее заместитель руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Елена Мясищева напомнила о важности использования масок при поездках в транспорте во время пандемии.