Собянин заявил о высоких темпах роста заболеваемости коронавирусом в Москве
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Как передаёт РИА Новости, Собянин осмотрел центр вакцинации от коронавируса в ГУМе и пункт экспресс-тестирования на антиген возбудителя COVID-19.
«В Москве, к сожалению, наблюдается значительный рост ковида, в неделю по 20—30%. Это очень высокие темпы роста», — отметил мэр.
Он также высказался о необходимости вакцинации и своевременного массового тестирования для выявления заболевших.
Ранее заместитель руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Елена Мясищева напомнила о важности использования масок при поездках в транспорте во время пандемии.