Собянин заявил о высоких темпах роста заболеваемости коронавирусом в Москве

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России составляет порядка 20—30%. Он рекомендовал соблюдать профилактические меры и пройти вакцинацию тем, кто этого ещё не сделал.
Собянин заявил о высоких темпах роста заболеваемости коронавирусом в Москве
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Как передаёт РИА Новости, Собянин осмотрел центр вакцинации от коронавируса в ГУМе и пункт экспресс-тестирования на антиген возбудителя COVID-19.

«В Москве, к сожалению, наблюдается значительный рост ковида, в неделю по 20—30%. Это очень высокие темпы роста», — отметил мэр.

Он также высказался о необходимости вакцинации и своевременного массового тестирования для выявления заболевших.

Ранее заместитель руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Елена Мясищева напомнила о важности использования масок при поездках в транспорте во время пандемии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить