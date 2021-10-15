В Москве напомнили о важности использования масок в транспорте

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Заместитель руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Елена Мясищева напомнила о важности использования масок при поездках в транспорте во время пандемии.
В Москве напомнили о важности использования масок в транспорте
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Об этом она сообщила в беседе с радио «Говорит Москва».

«Информирование пассажиров московского транспорта о необходимости носить маски до конца поездки не прекращается. Инспекторы при входе в транспорт объявляют, что на линии работает контроль. В случае отсутствия маски на лице контролёр вынужден оформить нарушение. Напоминаем пассажирам, что необходимо надеть маску до входа в транспорт и не снимать её до конца поездки», — уточнила Мясищева.

По её словам, ежедневно более 500 работников осуществляют контроль за соблюдением санитарных правил пассажирами московского транспорта.

Ранее врач-невролог Клиники высоких медицинских технологий им. Пирогова СПбГУ Наталия Гаврилова в беседе с URA.RU рассказала, что постковидный синдром у переболевших может длиться до девяти месяцев.

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