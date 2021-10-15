В Омской области зарегистрировали 392 случая COVID-19 за сутки

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В Омской области зарегистрировали 392 случая коронавируса за сутки, вылечились 389 жителей.
В Омской области зарегистрировали 392 случая COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает gorod55.ru.

Общее число заболевших в регионе достигло 90 123, выздоровевших — 71 191.

По данным областного Минздрава, вакцинацию от COVID-19 прошли 646 699 граждан. Оба компонента вакцины получили 547 328 жителей.

Также стало известно, что в Пермском крае подтвердили 578 случаев коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт kp.ru со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

Всего в регионе за время пандемии заболели 109 583 человека.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала подробности о постковидном синдроме.

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