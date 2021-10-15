В Омской области зарегистрировали 392 случая COVID-19 за сутки
- Reuters
Об этом сообщает gorod55.ru.
Общее число заболевших в регионе достигло 90 123, выздоровевших — 71 191.
По данным областного Минздрава, вакцинацию от COVID-19 прошли 646 699 граждан. Оба компонента вакцины получили 547 328 жителей.
Также стало известно, что в Пермском крае подтвердили 578 случаев коронавируса за минувшие 24 часа, передаёт kp.ru со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.
Всего в регионе за время пандемии заболели 109 583 человека.
Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала подробности о постковидном синдроме.