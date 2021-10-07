Врач Ярцева рассказала об особенностях постковидного синдрома
- РИА Новости
«Часто при этом наблюдается повышенная утомляемость, слабость, отсутствие сил, нередко бывают осложнения на психику», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».
Как отметила врач, симптомы у каждого человека могут проявляться по-разному, но зачастую постковидный синдром сказывается на тревожных людях.
«Это люди, которые в принципе подвержены тревоге и каким-то переживаниям. У них, конечно, часто это ярко сопровождается. Даже лёгкая форма COVID-19 выбивает их из колеи», — пояснила Ярцева.
По её словам, всё это восстанавливается и организм приходит в себя.
Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.