Врач Ярцева рассказала об особенностях постковидного синдрома

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Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала подробности о постковидном синдроме.
Врач Ярцева рассказала об особенностях постковидного синдрома
  • РИА Новости

«Часто при этом наблюдается повышенная утомляемость, слабость, отсутствие сил, нередко бывают осложнения на психику», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметила врач, симптомы у каждого человека могут проявляться по-разному, но зачастую постковидный синдром сказывается на тревожных людях.

«Это люди, которые в принципе подвержены тревоге и каким-то переживаниям. У них, конечно, часто это ярко сопровождается. Даже лёгкая форма COVID-19 выбивает их из колеи», — пояснила Ярцева.

По её словам, всё это восстанавливается и организм приходит в себя.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.

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