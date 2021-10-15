В Нижегородской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

За сутки в Нижегородской области зафиксировали 695 случаев COVID-19.

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф.

Всего в регионе за время пандемии заболели 179 105 жителей. Выздоровели 162 255 человек, в том числе 520 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Оренбургской области выявили 391 случай коронавируса за сутки, передаёт RIA56. Общее число заболевших достигло 82 902.

Из медучреждений выписаны 71 207 жителей, включая 349 за последние 24 часа.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала подробности о постковидном синдроме.