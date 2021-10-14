Пульмонолог Карабиненко рассказал, когда перенёсшим COVID-19 стоит вакцинироваться

Врач-пульмонолог, профессор и доктор медицинских наук Александр Карабиненко напомнил, что прививку против коронавирусной инфекции стоит повторить через шесть месяцев после болезни.

«Об этом много говорят микробиологи. Говорят, что естественный иммунитет продолжается от шести месяцев до двух лет. Но всё это зависит от индивидуальных особенностей каждого человека. Чтобы не рисковать, прививку стоит сделать через шесть месяцев», — сказал Александр Карабиненко в беседе с Общественной службой новостей.

Ранее иммунолог доктор медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.