Диетолог Нефёдова рассказала о безопасной порции молочных продуктов в рационе

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Диетолог Наталья Нефёдова рассказала о пользе и негативном влиянии молочных продуктов в рационе человека.
Диетолог Нефёдова рассказала о безопасной порции молочных продуктов в рационе
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Все молочные продукты могут быть в рационе человека, однако стоит ограничиться 2—3 порциями в день, рассказала специалист в беседе с Nation News.

«Речь идёт о двух стаканах молока, 50 г сыра или 150 мл йогурта. Каждый вид кисломолочной продукции является одной порцией. Понятно, что кисломолочные продукты более полезны для микробиоты кишечника, чем простые молочные», — подчеркнула диетолог.

При этом на отметила, что «не стоит употреблять молочные продукты в чрезмерном количестве».

«Молочные продукты могут негативно сказываться на организме, если у человека есть аллергия на один из белков коровьего молока. Только в этом случае молочные продукты не стоит употреблять», — пояснила диетолог.

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