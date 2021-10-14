В Кировской области зарегистрировали 201 случай COVID-19 за сутки

В Кировской области зарегистрировали 201 случай коронавируса за сутки, из больниц выписаны 460 жителей региона.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Дома лечатся 9933 пациента, в больницах — 5254. В реанимации в тяжёлом состоянии находятся 183 человека.

Также стало известно, что в Ханты-Мансийском автономном округе выявили 221 случай COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт URA.RU со ссылкой на данные регионального штаба.

«77 964 случая новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории ХМАО по данным на 13 октября», — заявили в штабе.

Ранее лор-врач высшей категории, директор лор-клиники Владимир Зайцев рассказал, как восстановить обоняние после перенесённой коронавирусной инфекции.