Лор-врач Зайцев назвал способы восстановить обоняние после перенесённого COVID-19

Лор-врач высшей категории, директор лор-клиники Владимир Зайцев рассказал, как восстановить обоняние после перенесённой коронавирусной инфекции.

По словам Зайцева, потеря обоняния, его искажение наблюдается у 47% пациентов. При этом оно не всегда возвращается на прежний уровень.

На данный момент известны две эффективные методики его восстановления: ароматерапия и йоготерапевтические методики, рассказал специалист в беседе с Nation News.

«По ароматерапии нет чёткого рецепта с запахами: у нас разные пристрастия, кому-то нравятся одни запахи, кому-то — другие. Нужно выбрать такие, которые будут комфортны для пациента... Подойдут пихта, кедр, лимон, облепиха», — сказал врач.

Также быстрее восстановиться организму помогут многочисленные дыхательные гимнастики, добавил Зайцев.

Ранее инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер-медицина», врач-педиатр Евгений Тимаков в беседе с URA.RU рассказал, почему не все заболевшие COVID-19 теряют обоняние.