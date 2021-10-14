В Ставропольском крае выявили 377 случаев COVID-19 за сутки

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В Ставропольском крае выявили 377 случаев коронавируса за сутки.
В Ставропольском крае выявили 377 случаев COVID-19 за сутки
  • AP

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

Общее число заболевших в регионе достигло 90 923. Выздоровели 71 765 человек, в том числе 361 за минувшие 24 часа.

«Уберечься от вируса помогут вакцинация и меры профилактики. Берегите себя и не болейте», — заявил Владимиров.

Также стало известно, что в Тюменской области возобновляет работу по инфекционному профилю ГАУЗ ТО «ЛРЦ «Градостроитель». Коечный фонд увеличится на 200 мест, передаёт «Вслух.ру» со ссылкой на региональный Департамент здравоохранения.

На 14 октября в регионе открыто 16 госпиталей на 2925 коек, свободный фонд оценивается в 7%.

Ранее лор-врач высшей категории, директор лор-клиники Владимир Зайцев рассказал, как восстановить обоняние после перенесённой коронавирусной инфекции.

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