Мурашко предложил медикам старших возрастов вернуться на свои рабочие места

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что медики старших возрастов, которые уходили на самоизоляцию из-за коронавируса и рисков для здоровья, могут вернуться на свои рабочие места.
Мурашко предложил медикам старших возрастов вернуться на свои рабочие места
  • AP

«Мы предлагаем вернуться, и сегодня вакцинация помогает защитить жизнь и здоровье, поэтому предлагаем вернуться на свои рабочие места», — цитирует РИА Новости Мурашко.

Он уточнил, что часть медработников старших возрастов ушли на пенсию в рамках мероприятий по изоляции лиц старшего возраста из-за распространения коронавируса.

Ранее главный санитарный врач Анна Попова заявила, что уровень иммунизации медицинских работников от коронавирусной инфекции должен достигать 100%.

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