Мурашко предложил медикам старших возрастов вернуться на свои рабочие места
- AP
«Мы предлагаем вернуться, и сегодня вакцинация помогает защитить жизнь и здоровье, поэтому предлагаем вернуться на свои рабочие места», — цитирует РИА Новости Мурашко.
Он уточнил, что часть медработников старших возрастов ушли на пенсию в рамках мероприятий по изоляции лиц старшего возраста из-за распространения коронавируса.
Ранее главный санитарный врач Анна Попова заявила, что уровень иммунизации медицинских работников от коронавирусной инфекции должен достигать 100%.