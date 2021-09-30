Попова призвала довести долю привившихся от COVID-19 медиков до 100%

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Уровень иммунизации медицинских работников от коронавирусной инфекции должен достигать 100%, заявила главный санитарный врач Анна Попова.
Попова призвала довести долю привившихся от COVID-19 медиков до 100%
  • РИА Новости

По её словам, наибольший прирост заболеваемости за неделю — 16% — наблюдается среди медработников.

«Всё-таки уровень иммунизации там должен достигать 100%, это нужно сделать, потому что они находятся в максимальной группе риска», — сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назвал напряжённой ситуацию с коронавирусом в стране. Он отметил, что за последние две недели число пациентов, которые находятся в больницах, выросло более чем на 25%.

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