Попова призвала довести долю привившихся от COVID-19 медиков до 100%

Уровень иммунизации медицинских работников от коронавирусной инфекции должен достигать 100%, заявила главный санитарный врач Анна Попова.

По её словам, наибольший прирост заболеваемости за неделю — 16% — наблюдается среди медработников.

«Всё-таки уровень иммунизации там должен достигать 100%, это нужно сделать, потому что они находятся в максимальной группе риска», — сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назвал напряжённой ситуацию с коронавирусом в стране. Он отметил, что за последние две недели число пациентов, которые находятся в больницах, выросло более чем на 25%.