Мишустин назвал напряжённой ситуацию с коронавирусом в России

Российский премьер Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом назвал напряжённой ситуацию с COVID-19 в стране.

«Ситуация с распространением коронавируса в нашей стране напряжённая — растёт число заболевших. Ежедневно выявляют свыше 20 тыс. новых случаев. За последние две недели число пациентов с ковидом, которые находятся в больницах, выросло более чем на 25%», — сказал Мишустин.

Согласно данным на 30 сентября, за сутки в России выявили 23 888 случаев инфицирования коронавирусом. За всё время пандемии в стране подтвердили 7 511 026 случаев COVID-19.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.