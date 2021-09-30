В России за сутки выявили 23 888 случаев коронавируса

За сутки в России выявили 23 888 случаев инфицирования коронавирусом, накануне сообщалось о 22 430 заболевших. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.

За всё время пандемии в России подтвердили 7 511 026 случаев COVID-19.

Всего от COVID-19 в России вылечились 6 672 767 пациентов. За сутки выздоровели 18 826 человек, накануне — 18 456.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко на XXII Всероссийском научно-образовательном форуме «Мать и дитя — 2021» высказался о ситуации с вакцинацией беременных от коронавирусной инфекции COVID-19.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.