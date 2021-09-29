Мурашко заявил о низком охвате вакцинацией от COVID-19 беременных

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на XXII Всероссийском научно-образовательном форуме «Мать и дитя — 2021» высказался о ситуации с вакцинацией от коронавирусной инфекции COVID-19 беременных.
Мурашко заявил о низком охвате вакцинацией от COVID-19 беременных
  • РИА Новости

«Ещё раз хотел бы подчеркнуть низкий охват вакцинацией беременных. Мы всегда работали на профилактику, мы всегда с вами работали на предупреждение тех или иных критических состояний», — цитирует ТАСС Мурашко.

Согласно данным на 29 сентября, за сутки в России выявили 22 430 случаев инфицирования коронавирусом. За всё время пандемии в России подтвердили 7 487 138 случаев COVID-19.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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