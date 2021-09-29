В России за сутки выявили 22 430 случаев коронавируса

За сутки в России выявили 22 430 случаев инфицирования коронавирусом, накануне сообщалось о 21 559 заболевших. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.

За всё время пандемии в России подтвердили 7 487 138 случаев COVID-19.

Всего от COVID-19 в России вылечился 6 653 941 пациент. За сутки выздоровели 18 456 человек, накануне — 17 368.

Ранее в Кремле заявили, что правительственный штаб фиксирует последовательный рост заболеваемости коронавирусом в целом ряде регионов.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.