В России за сутки выявили 22 430 случаев коронавируса
- Reuters
За всё время пандемии в России подтвердили 7 487 138 случаев COVID-19.
Всего от COVID-19 в России вылечился 6 653 941 пациент. За сутки выздоровели 18 456 человек, накануне — 17 368.
Ранее в Кремле заявили, что правительственный штаб фиксирует последовательный рост заболеваемости коронавирусом в целом ряде регионов.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.