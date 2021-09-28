Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в России

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.

«Каждый в отдельности регион по-прежнему имеет особые полномочия для отслеживания ситуации на местах. Каждому региону в отдельности виднее, какова ситуация на самом деле. Пока же, действительно, правительственный штаб фиксирует последовательный рост в целом ряде регионов», — заявил Песков.

Согласно данным на 28 сентября, за сутки в России выявили 21 559 случаев инфицирования коронавирусом. За всё время пандемии в России подтвердили 7 464 708 случаев COVID-19.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.