Иммунолог Крючков напомнил о возможных последствиях ревакцинации от COVID-19
- РИА Новости
В беседе с радио Sputnik специалист сказал, что реакция на ревакцинацию с высокой долей вероятности может напоминать симптомы, появившиеся после первичной прививки от коронавирусной инфекции.
«Если мы говорим о ранних проявлениях реактогенности вакцины, то есть о температуре, общей слабости, боли в мышцах, то, как правило, такая реакция обусловлена особенностями врождённого иммунитета. Естественно, если на первую вакцинацию такая реакция была, то с высокой вероятностью она будет и на ревакцинацию. Не обязательно, но возможно», — предупредил Крючков.
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