Иммунолог Крючков напомнил о возможных последствиях ревакцинации от COVID-19

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Генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков рассказал, как организм может отреагировать на ревакцинацию от коронавирусной инфекции, которую врачи советуют делать каждые полгода.
Иммунолог Крючков напомнил о возможных последствиях ревакцинации от COVID-19
  • РИА Новости

В беседе с радио Sputnik специалист сказал, что реакция на ревакцинацию с высокой долей вероятности может напоминать симптомы, появившиеся после первичной прививки от коронавирусной инфекции.

«Если мы говорим о ранних проявлениях реактогенности вакцины, то есть о температуре, общей слабости, боли в мышцах, то, как правило, такая реакция обусловлена особенностями врождённого иммунитета. Естественно, если на первую вакцинацию такая реакция была, то с высокой вероятностью она будет и на ревакцинацию. Не обязательно, но возможно», — предупредил Крючков.

Ранее врач-невролог Клиники высоких медицинских технологий им. Пирогова СПбГУ Наталия Гаврилова в беседе с URA.RU рассказала, что постковидный синдром у переболевших может длиться до девяти месяцев.

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