Иммунолог Крючков напомнил о возможных последствиях ревакцинации от COVID-19

Генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков рассказал, как организм может отреагировать на ревакцинацию от коронавирусной инфекции, которую врачи советуют делать каждые полгода.

В беседе с радио Sputnik специалист сказал, что реакция на ревакцинацию с высокой долей вероятности может напоминать симптомы, появившиеся после первичной прививки от коронавирусной инфекции.

«Если мы говорим о ранних проявлениях реактогенности вакцины, то есть о температуре, общей слабости, боли в мышцах, то, как правило, такая реакция обусловлена особенностями врождённого иммунитета. Естественно, если на первую вакцинацию такая реакция была, то с высокой вероятностью она будет и на ревакцинацию. Не обязательно, но возможно», — предупредил Крючков.

Ранее врач-невролог Клиники высоких медицинских технологий им. Пирогова СПбГУ Наталия Гаврилова в беседе с URA.RU рассказала, что постковидный синдром у переболевших может длиться до девяти месяцев.