Вирусолог Зуев: вакцинация от гриппа не влияет на течение COVID-19

Руководитель отдела микробиологии латентных инфекций, вирусолог центра имени Гамалеи Виктор Зуев усомнился в том, что вакцинация от гриппа может снизить тяжесть течения COVID-19.

Грипп и коронавирус — разные вирусы, и, соответственно, для защиты организма требуются два разных препарата, объяснил Зуев в беседе с газетой «Известия».

«При вакцинации в организм человека вводят антитела и иммунная реакция формируется на тот антиген, который ввели. Если человек был привит от гриппа, едва ли коронавирусное заражение будет протекать легче, это же разные антигены. Не думаю, что добавление в организм антител против гриппа будет облегчать течение болезни коронавируса», — уточнил эксперт.

Ранее иммунолог доктор медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.