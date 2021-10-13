Вирусолог Зуев: вакцинация от гриппа не влияет на течение COVID-19

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Руководитель отдела микробиологии латентных инфекций, вирусолог центра имени Гамалеи Виктор Зуев усомнился в том, что вакцинация от гриппа может снизить тяжесть течения COVID-19.
Вирусолог Зуев: вакцинация от гриппа не влияет на течение COVID-19
  • РИА Новости

Грипп и коронавирус — разные вирусы, и, соответственно, для защиты организма требуются два разных препарата, объяснил Зуев в беседе с газетой «Известия».

«При вакцинации в организм человека вводят антитела и иммунная реакция формируется на тот антиген, который ввели. Если человек был привит от гриппа, едва ли коронавирусное заражение будет протекать легче, это же разные антигены. Не думаю, что добавление в организм антител против гриппа будет облегчать течение болезни коронавируса», — уточнил эксперт.

Ранее иммунолог доктор медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.

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